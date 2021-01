Gravissima in rianimazione dopo aver mangiato sushi: “Intossicazione da leptospirosi, ha insufficienze multiorgano” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha mangiato sushi e dal giorno dopo ha iniziato ad accusare sintomi gravi. Si tratta di una ragazza di 21 anni che è stata ricoverata d’urgenza ad Ancona da Foligno. Secondo il bollettino dei medici, la giovane ha una grave compromissione di organi, con varie insufficienze, in particolare un’insufficienza epatica. I medici pensano a un’Intossicazione alimentare, probabilmente dovuta alla leptospirosi. La ragazza, dopo aver consumato il sushi nella sera del 24 gennaio, ha iniziato a stare male ed è stata portata al Pronto soccorso di Foligno. Lì era stata stabilizzata e trasferita nel reparto di rianimazione. A causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, è stata trasferita nella struttura di Anestesia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hae dal giornoha iniziato ad accusare sintomi gravi. Si tratta di una ragazza di 21 anni che è stata ricoverata d’urgenza ad Ancona da Foligno. Secondo il bollettino dei medici, la giovane ha una grave compromissione di organi, con varie, in particolare un’insufficienza epatica. I medici pensano a un’alimentare, probabilmente dovuta alla. La ragazza,consumato ilnella sera del 24 gennaio, ha iniziato a stare male ed è stata portata al Pronto soccorso di Foligno. Lì era stata stabilizzata e trasferita nel reparto di. A causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, è stata trasferita nella struttura di Anestesia e ...

