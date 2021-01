Gravina | «Scontro Ibra-Lukaku? La Procura acquisirà il referto del Giudice Sportivo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato della decisione delsulle squalifiche dihimovic eGabriele, presidente della FIGC, ha parlato della decisione delsulle squalifiche dihimovic e– «Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista. Sotto il profilo regolamentare il direttore di gara avrà evidenziato quanto visto in campo. Per quanto riguarda l’evolversi, laildelper capire a cosa si riferisce questa squalifica. Se non dovessero ...