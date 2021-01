Gravina: “Ho avuto garanzie dall’UEFA sugli Europei, sarebbe bello cominciare a far entrare i vaccinati allo stadio” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriele Gravina si è detto ottimista sul fatto che nonostante la pandemia l’Europeo possa mantenere la sua formula itinerante, con la gara inaugurale e altri tre match in programma allo stadio Olimpico di Roma. Ho avuto garanzie dalla UEFA. Ci siamo aggiornati al 5 aprile, nelle prossime settimane ci sarà uno scambio di riflessioni per permettere l’ingresso dei tifosi all’Olimpico. Mi auguro di poter convincere il Comitato Tecnico Scientifico non appena la pandemia allenterà la presa e aumenterà il numero dei vaccinati. Sulla possibilità di permettere in prima battuta l’ingresso negli stadi a medici e infermieri vaccinati, il presidente federale si è espresso così. È una mia proposta, mi farebbe piacere anche una piccola presenza di questi appassionati di calcio che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabrielesi è detto ottimista sul fatto che nonostante la pandemia l’Europeo possa mantenere la sua formula itinerante, con la gara inaugurale e altri tre match in programmaOlimpico di Roma. Hodalla UEFA. Ci siamo aggiornati al 5 aprile, nelle prossime settimane ci sarà uno scambio di riflessioni per permettere l’ingresso dei tifosi all’Olimpico. Mi auguro di poter convincere il Comitato Tecnico Scientifico non appena la pandemia allenterà la presa e aumenterà il numero dei. Sulla possibilità di permettere in prima battuta l’ingresso negli stadi a medici e infermieri, il presidente federale si è espresso così. È una mia proposta, mi farebbe piacere anche una piccola presenza di questi appassionati di calcio che ...

