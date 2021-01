Grande Torino, il 4 maggio istituita giornata della memoria (Di venerdì 29 gennaio 2021) Torino - La Regione Piemonte ha istituto, con un disegno di legge approvato oggi in giunta, la giornata in memoria del Grande Torino nella data simbolo del 4 maggio, ricorrenza della tragedia di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021)- La Regione Piemonte ha istituto, con un disegno di legge approvato oggi in giunta, laindelnella data simbolo del 4, ricorrenzatragedia di ...

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - La Regione Piemonte ha istituto, con un disegno di legge approvato oggi in giunta, la giornata in memoria del Grande Torino nella data simbolo del 4 maggio, ricorrenza della.

Calcio in tv, venerdì sera con le partite di serie A

Sempre su Sky appuntamento con l'anticipo di Bundesliga tra Stoccarda e Mainz, "live" alle 20,30 su Sky Sport Uno con il racconto di Daniele Barone. DAZN. La piattaforma che trasmette in streaming att ...

