Grande Fratello Vip: svelato il mistero delle extension di Carlotta Dell’Isola che hanno fatto discutere il web (Di venerdì 29 gennaio 2021) I telespettatori del Grande Fratello Vip – ma anche qualche concorrente della casa – sin dall’ingresso di Carlotta Dell’Isola si sono interrogati sulla sua capigliatura visibilmente posticcia. Basta l’ausilio di uno sguardo superficiale per accorgersi delle evidenti attaccature che legano i capelli veri della ragazza alle extension. Sul web è nato un vero e proprio caso tra chi ha sbeffeggiato la concorrente esortandola a recarsi da un parrucchiere e chi, con più spirito di indagine, ha tentato di investigare sulla faccenda. Tra tutte le emozioni che ci regala il GF , un minuto di silenzio per le extension di Carlotta #gfvip #tzvip pic.twitter.com/fW0qZ3Ncuv— giuseppe (@juzterm) January 11, 2021 Ebbene, come riportato da altri portali tra ... Leggi su trendit (Di venerdì 29 gennaio 2021) I telespettatori delVip – ma anche qualche concorrente della casa – sin dall’ingresso disi sono interrogati sulla sua capigliatura visibilmente posticcia. Basta l’ausilio di uno sguardo superficiale per accorgersievidenti attaccature che legano i capelli veri della ragazza alle. Sul web è nato un vero e proprio caso tra chi ha sbeffeggiato la concorrente esortandola a recarsi da un parrucchiere e chi, con più spirito di indagine, ha tentato di investigare sulla faccenda. Tra tutte le emozioni che ci regala il GF , un minuto di silenzio per ledi#gfvip #tzvip pic.twitter.com/fW0qZ3Ncuv— giuseppe (@juzterm) January 11, 2021 Ebbene, come riportato da altri portali tra ...

trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - IlContiAndrea : #Renzi “Questo non è il Grande Fratello” aspettavo la frase ? #Quirinale #Consultazioni - pensamiluna : RT @__occhiprofondi: È un articolo pazzesco, dovete leggerlo!?? #Tzvip - Pidgeotto04 : RT @fanpage: L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1, come ospite… -