Grande Fratello Vip: Pierpaolo è il secondo finalista (Di sabato 30 gennaio 2021) Pierpaolo - GF Vip 5 Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Nella dodicesima puntata, Pierpaolo viene nominato insieme a Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Nell’appuntamento successivo, il tredicesimo, risulta il più votato in positivo con il 20%. - Nella ventunesima puntata finisce al televoto, per l’elezione di un immune, con Dayane Mello, Elisabetta, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. - Pierpaolo non risulta il migliore nella ventiduesima puntata, con il solo 18% a suo favore, e finisce ancora al televoto con Rosalinda, Selvaggia Roma e Stefania. - Nel ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 30 gennaio 2021)- GF Vip 5Pretelli è uno dei concorrenti delVip 5.Pretelli al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre. - Nella dodicesima puntata,viene nominato insieme a Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Nell’appuntamento successivo, il tredicesimo, risulta il più votato in positivo con il 20%. - Nella ventunesima puntata finisce al televoto, per l’elezione di un immune, con Dayane Mello, Elisabetta, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. -non risulta il migliore nella ventiduesima puntata, con il solo 18% a suo favore, e finisce ancora al televoto con Rosalinda, Selvaggia Roma e Stefania. - Nel ...

fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - GrandeFratello : No, Grande Fratello, io ENTRO! #GFVIP - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - LimonisignorAA : RT @edoruta: “Per la prima volta nella storia del grande Fratello, Alda ha portato dei libri con sé” Tutti: “evvaaaai siiii che bello” Day… - guestofworld_ : MA QUALE COMODINO? ANDREA IL GRANDE FRATELLO SEI TU #TZVIP -