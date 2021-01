Grande Fratello Vip | le anticipazioni sulla puntata di oggi 29 gennaio | concorrenti | ultime news

Leggi su tpi

(Di venerdì 29 gennaio 2021)Vip, ledel 292021:Questa sera, venerdì 292021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 37esimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera, 292021? Di seguito tutte lenel dettaglio.Secondo ledelladi, per Andrea Zenga arriverà il momento tanto atteso di riprendere in mano le redini ...