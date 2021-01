Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 29 gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stasera andrà in onda la trentacinquesima puntata del reality di Canale 5 Trentacinquesimo appuntamento questa sera su Canale 5 col Grande Fratello Vip, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nella puntata di stasera, come abbiamo anticipato in un precedente articolo, ci sarà un faccia a faccia tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta. La Parietti è infatti volata a Roma per confrontarsi con la giornalista e concorrente del Gf per una cena che lei avrebbe sottratto alla Ruta con l’attore Alain Delon. Grande attesa per un confronto che si terrà stasera tra Andrea e suo padre Walter Zenga. Il figlio ha parlato durante la permanenza nella casa di un rapporto “inesistente con il padre”. Stasera dopo 14 anni avranno modo di confrontarsi e di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stasera andrà in onda la trentacinquesimadel reality di Canale 5 Trentacinquesimo appuntamento questa sera su Canale 5 colVip, prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nelladi stasera, come abbiamo anticipato in un precedente articolo, ci sarà un faccia a faccia tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta. La Parietti è infatti volata a Roma per confrontarsi con la giornalista e concorrente del Gf per una cena che lei avrebbe sottratto alla Ruta con l’attore Alain Delon.attesa per un confronto che si terrà stasera tra Andrea e suo padre Walter Zenga. Il figlio ha parlato durante la permanenza nella casa di un rapporto “inesistente con il padre”. Stasera dopo 14 anni avranno modo di confrontarsi e di ...

