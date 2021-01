Grand Prix Cycliste la Marseillaise 2021 | possibile bagarre tra la Route des Cretes e il Col de la Gineste

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In un lungo susseguirsi di rinvii e cancellazioni, resiste conissima fatica illa, che andrà in scena domenica 31 gennaio, e che aprirà ufficialmente la stagione ciclisticafrancese. Il suo percorso si è sempre aggirato intorno ai 150 chilometri, ma quest’anno, a causa della fine abbastanza tardiva dell’ultima stagione, gli organizzatori hanno pensato di aumentare un po’ la dose di fatica per gli atleti, e arrivare fino a 171 chilometri. Il tracciato del GP laavrà inizio con un giro neutrale attorno ad Allauch, per poi dirigersi verso alcune salite abbastanza lunghe ma non estreme come la Montée le Terme, Pas de la Couelle, Col de l’Espigoulier e Les Bastides a Roquefort-la-Bedoule. Il tutto mentre il percorso ...

F2 - Zhou, il sogno cinese Di sette secondi il ritardo di Nissany (Hitech, ma in F2 correrà con DAMS ), che al primo giro ha superato Pierre - Louis Chovet (F3, correrà con Jenzer) e poi ...