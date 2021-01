Governo: telefonata Fico-Casellati su mandato esplorativo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Pochi minuti fa c'è stata una telefonata tra il presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico. Lo si apprende da fonti del Senato. Un breve colloquio alla fine del quale la presidente Casellati ha espresso al presidente Fico i suoi auguri di “buon lavoro” per il mandato esplorativo conferitogli stasera dal capo dello Stato, sottolineano le stesse fonti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Pochi minuti fa c'è stata unatra il presidente del Senato Elisabettae il presidente della Camera Roberto. Lo si apprende da fonti del Senato. Un breve colloquio alla fine del quale la presidenteha espresso al presidentei suoi auguri di “buon lavoro” per ilconferitogli stasera dal capo dello Stato, sottolineano le stesse fonti.

