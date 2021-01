Governo | Rosato | ' Di Battista? spero M5S trovino sintesi' **

ItaliaViva : Se iniziamo a parlare di crisi economica, sanitaria ed educativa e a dare risposte, abbiamo tutta la possibilità di… - repubblica : Crisi di governo, ultimo giro di consultazioni per Mattarella. Rosato (Iv): 'Niente veti su Conte, è lui che li ha… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : 'All'Italia serve un governo all'altezza. I veti non li mettiamo né li accettiamo' - CSaullo : cripress: Crisi di governo. Rosato (Italia Viva): 'Bene l'ap... - Rossell73039474 : RT @paoloangeloRF: “Presa di posizione di @Ettore_Rosato <le dinamiche interne le lasciamo a loro ,mi sembrava risposta sia stata coerente… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Rosato

La conferma arriva in serata: 'Non siamo ancora disponibili a uncon Conte, perché Conte ... Non si può governare in situazione di crisi senza avere idee chiare su cosa fare' dice Ettore...È Conte che ha messo un veto su di noi ", spiega il presidente di Italia Viva Ettorea RaiNews24, sottolineando come l'ipotesi delistituzionale per porre freno alla crisi è " solo un'...Vito Crimi: "Avanti con Conte. E' il momento di fare un passo in avanti tutti insieme e farlo subito. Abbiamo espresso la nostra disponibilità a lavorare per dare risposte concrete per un governo con ...Si chiudono il giro di consultazioni. Oggi al Colle centrodestra e M5s. Crimi (M5s): partire dalle forze di maggioranza attuali ma con un patto di legislatura e Conte premier. Salvini: no ad appoggio ...