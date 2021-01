Governo: Renzi, 'Bellanova sotto attacco da chi non ha idee' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "In queste ore stanno attaccando @TeresaBellanova perché non ci sono le foto di quando faceva la bracciante. Era un argomento di cui avevamo parlato alla scuola di formazione di Castrocaro. Gli attacchi personali per coprire la mancanza di idee". Lo scrive Matteo Renzi in un tweet che ha ricevuto la replica da parte della Bellanova: un cuoricino blu. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "In queste ore stanno attaccando @Teresaperché non ci sono le foto di quando faceva la bracciante. Era un argomento di cui avevamo parlato alla scuola di formazione di Castrocaro. Gli attacchi personali per coprire la mancanza di". Lo scrive Matteoin un tweet che ha ricevuto la replica da parte della: un cuoricino blu.

fattoquotidiano : Governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati: “Fermati 12.700 ordigni sui 20mila autorizzati du… - ManlioDS : Revocata la commessa di 20.000 bombe all'#Arabia Saudita concessa da #Renzi nel 2016. Una decisione storica del nos… - fattoquotidiano : Governo, Padellaro su La7: “Renzi ha creato il caos perfetto. Il suo capolavoro è stato sfasciare un governo senza… - CapitanoNemo : RT @_lubeck: @icaroinvolato @luigidimaio Ehm... la decisione è stata presa a dicembre. E a questo punto non si può escludere che la seguent… - ganjamanxxx1 : RT @Moonlightshad1: Lo scorso dicembre il governo Conte [che non faceva niente] fermò l'export delle bombe in Arabia Saudita, dopo poche se… -