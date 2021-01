Governo, Meloni sicura: «Centrodestra compatto nel chiedere le elezioni» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giorgia Meloni riassume la posizione del Centrodestra, ribadendo l'unitarietà: «Ogni giorno leggo che il centro-destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E' andata che Conte si è dovuta dimettere. Mi pare che il Centrodestra nei fatti è unito e che l'opzione su cui siamo tutti d'accordo è andare a votare: non mi pare che cambierà» Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giorgiariassume la posizione del, ribadendo l'unitarietà: «Ogni giorno leggo che il centro-destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E' andata che Conte si è dovuta dimettere. Mi pare che ilnei fatti è unito e che l'opzione su cui siamo tutti d'accordo è andare a votare: non mi pare che cambierà»

FratellidItalia : Governo, Meloni: Dicono che sarebbe da irresponsabili andare al voto, eppure in piena crisi hanno paralizzato per m… - ManlioDS : Domani #Salvini, #Meloni e #Berlusconi chiederanno a #Mattarella un governo di gente seria e capace invece dei cial… - FratellidItalia : #Meloni: Abbiamo dimostrato ancora una volta la compattezza del #centrodestra. Se si consentisse agli italiani di s… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Oliviero Toscani: “Con Salvini e Meloni al governo avremmo le pezze al c**o. Non sanno fare niente” - angelo_ra_ : G.Meloni :Ve la ricordate questa bufala chiamata IMMUNI? Le strigliate moralizzatrici del Governo e dei menestrel… -