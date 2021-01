Governo | le ultime notizie sulla crisi nel terzo giorno di consultazioni

fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte incassa il sostegno di tutti, tranne quello di Emma Bonino. - fanpage : Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. - fanpage : Per Paola Taverna senza compattezza intorno a Conte bisogna andare al voto anticipato #consultazioni - A_Rapis : Crisi di governo le notizie di oggi: ultimo giorno di consultazionri - MauroBenetti6 : RT @fanpage: Ultim'ora - Alessandro Di Battista minaccia l'addio al M5s. -

... avrebbe esaminato anche l'ipotesi ventilata nelleore di un incarico esplorativo. In tal ... per unpolitico a partire dalle forze di maggioranza attuali ma con un patto di legislatura . ...Politicamente parlando, è stata certamente una delle giornate più difficili per Sergio Mattarella. Con una velenosissima crisi diche tra le prime ore della mattina e ledel pomeriggio si è andata avvitando intorno ai due principali protagonisti dello scontro. Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Renzi. Il premier è ...Nuovo Governo, Renzi dice no al Conte terzo? ~ Nuovo Governo, Renzi dice no al Governo Conte numero tre. E' ancora Matteo Renzi a gestire la ...M5s in fermento, la fronda guidata da Di Battista chiude la porta a Renzi ma Vito Crimi apre al ritorno di Italia Viva in maggioranza.