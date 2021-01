Governo, incarico a Roberto Fico: “Momento molto delicato per il Paese” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Camera Roberto Fico ha ricevuto dal Quirinale il mandato esplorativo per tentare di rimettere insieme una maggioranza in Parlamento. Questo l’epilogo delle consultazioni, risultato della crisi di Governo innescata da Matteo Renzi. Nei giorni passati, nonostante gli appelli del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato impossibile trovare i cosiddetti “responsabili” per costituire una quarta gamba al Governo giallo-rosso. Il presidente incaricato Fico dovrà ora raccogliere i pareri degli azionisti di maggioranza, e tra 3 giorni tornerà a riferire al Capo dello Stato. Roberto Fico ha il madato esplorativo Roberto Fico ha fatto una breve comunicazione dopo l’incontro con il presidente Sergio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Cameraha ricevuto dal Quirinale il mandato esplorativo per tentare di rimettere insieme una maggioranza in Parlamento. Questo l’epilogo delle consultazioni, risultato della crisi diinnescata da Matteo Renzi. Nei giorni passati, nonostante gli appelli del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato impossibile trovare i cosiddetti “responsabili” per costituire una quarta gamba algiallo-rosso. Il presidente incaricatodovrà ora raccogliere i pareri degli azionisti di maggioranza, e tra 3 giorni tornerà a riferire al Capo dello Stato.ha il madato esplorativoha fatto una breve comunicazione dopo l’incontro con il presidente Sergio ...

