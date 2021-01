Governo | Fico in campo per ricucire | a lavoro su Conte ter tra mille ostacoli** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Perché nuove perdite potrebbero registrarsi nelle file del Senato, stavolta in quelle occupate dai grillini. E neutralizzare i voti dei cosiddetti Responsabili, messi insieme a stento e con estrema fatica. Barbara Lezzi è un nome tra gli altri, seppur di peso: aveva messo nero su bianco che mai avrebbe votato un governo con Iv dentro, nuovamente in maggioranza. E oggi ha tuonato su Facebook chiedendo a gran voce che il cambio di linea venga messo ai voti: se ancora con Renzi lo decidano gli attivisti. Ma Lezzi potrebbe non esser sola: è noto che i senatori erano quelli più agguerriti contro Renzi, i più temerari sulla linea del 'mai più'. Anche Nicola Morra non nasconde lo scetticismo: "Se ci trasformiamo in dorotei ne prenderò atto e tornerò a casa. Io sono in una casa politica per fare la 'guerra' per il cambiamento: se il cambiamento questa casa politica non lo vuole ...