Governo diretta, Salvini: «O elezioni o governo di centrodestra». M5s: Conte premier o elezioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di governo, oggi altra giornata calda di consultazioni. Si comincia nel pomeriggio. Ma l?impasse sul governo non è sciolto. Sarà decisivo l'incontro tra il Capo dello... Leggi su ilmattino (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di, oggi altra giornata calda di consultazioni. Si comincia nel pomeriggio. Ma l?impasse sulnon è sciolto. Sarà decisivo l'incontro tra il Capo dello...

fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - tagadala7 : #tagadala7 ?? CONTE-RENZI ?? Si scioglie il grande gelo? Potrebbero davvero tornare al governo insieme? Ne parliamo t… - AnnalisaChirico : Polverini passa col governo e attribuiscono tale scelta a una presunta love story. Pure Rossi, ex assistente di Ber… - Notiziedi_it : Governo, diretta crisi. Zingaretti: Pd unito su Conte. Di Maio: Iv vuole mettermi contro di lui. Renzi: scandalo gr… - 2009Daria : RT @tagadala7: #tagadala7 ?? CONTE-RENZI ?? Si scioglie il grande gelo? Potrebbero davvero tornare al governo insieme? Ne parliamo tra poco i… -