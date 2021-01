Governo diretta, Meloni: «Centrodestra compatto». Salvini: «Alla fine si rimetteranno insieme Pd-M5s e Renzi» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di Governo, oggi altra giornata calda di consultazioni. Si comincia nel pomeriggio. Ma l?impasse sul Governo non è sciolto. Sarà decisivo l'incontro tra il Capo dello... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di, oggi altra giornata calda di consultazioni. Si comincia nel pomeriggio. Ma l?impasse sulnon è sciolto. Sarà decisivo l'incontro tra il Capo dello...

fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - AnnalisaChirico : Polverini passa col governo e attribuiscono tale scelta a una presunta love story. Pure Rossi, ex assistente di Ber… - mattino5 : All'orizzonte un terzo governo #Conte? 'Spettacolo tristissimo per il paese' In diretta a #Mattino5 @M_Fedriga - FondazioneStudi : ?? Nella #RassegnaStampa ?? del lavoro di oggi @ItaliaOggi - novità dal @MEF_GOV e poi chiarimenti @Agenzia_Entrate… - gennaro38069406 : Crisi di governo, ultime notizie in diretta: Renzi per ora chiude a Conte ter, oggi al Colle centrodestra e M5s… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diretta Governo diretta, Meloni: «Centrodestra compatto». Salvini: «Alla fine si rimetteranno insieme Pd-M5s e Renzi» Il Messaggero Crisi Governo, Matteo Renzi da Mattarella: “Elezioni sarebbero un errore”

Renzi poi alza il tiro: “Rispetto al governo politico, prima dei contenuti e nomi c’è una domanda: qual è la maggioranza? Crisi di Governo, cosa vuole fare Italia Viva. Quindi Renzi ha chiarito l’inte ...

Diretta crisi di governo: cosa succede. Consultazioni: oggi si decide

Roma, 29 gennaio 2021- Terza giornata di consultazioni al Quirinale per dipanare la matassa di una crisi di governo sempre più intricata. Dopo che ieri il clou sono stati colloqui del presidente Matta ...

Renzi poi alza il tiro: “Rispetto al governo politico, prima dei contenuti e nomi c’è una domanda: qual è la maggioranza? Crisi di Governo, cosa vuole fare Italia Viva. Quindi Renzi ha chiarito l’inte ...Roma, 29 gennaio 2021- Terza giornata di consultazioni al Quirinale per dipanare la matassa di una crisi di governo sempre più intricata. Dopo che ieri il clou sono stati colloqui del presidente Matta ...