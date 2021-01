Governo diretta, Meloni: 'Centrodestra compatto'. Salvini: 'Alla fine si rimetteranno insieme Pd - M5s e Renzi' (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Leggo tutti i giorni che il è spaccato, che sarebbe stato devastato dai tentativi di acquisizione dei responsabili. Mi sembra invece che non sia andata così, che Conte si sia dovuto dimettere. ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 29 gennaio 2021) 'Leggo tutti i giorni che il è spaccato, che sarebbe stato devastato dai tentativi di acquisizione dei responsabili. Mi sembra invece che non sia andata così, che Conte si sia dovuto dimettere. ...

fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - SkyTG24 : Matteo #Renzi nel corso delle #consultazioni ha parlato di un nuovo #governo ?? Gli aggiornamenti sulla #crisi:… - AnnalisaChirico : Polverini passa col governo e attribuiscono tale scelta a una presunta love story. Pure Rossi, ex assistente di Ber… - Tatarella : “Dalla destra di protesta alla destra di governo” La Fondazione Tatarella ricorda anniversario Alleanza Nazionale.… - BasicLifeSupp : Covid. La conferenza stampa di Arcuri. Segui la diretta -