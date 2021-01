Governo diretta | consultazioni M5S | «L?unico nome è Conte | partire da questa maggioranza Non accettabili veti» Salvini | «No al Ter | noi pronti al voto»

fattoquotidiano : TALK SHOW Per Salvini il piano del governo è stato “già bocciato dall’Europa”. Ma Floris lo smentisce in diretta [L… - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Ultimo pomeriggio di consultazioni al Colle: inizia il centrodestra, poi tocca ai 5 stelle. Perch… - tagadala7 : #tagadala7 ?? CONTE-RENZI ?? Si scioglie il grande gelo? Potrebbero davvero tornare al governo insieme? Ne parliamo t… - AltreNews : RT @fattoquotidiano: Renzi d’Arabia tiene il nuovo governo in ostaggio? Segui la diretta con Peter Gomez - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Governo Le #consultazioni al Quirinale - LA DIRETTA @Quirinale #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diretta

Il Messaggero

Dello stesso avviso anche Luigi Di Maio: ' Siamo in una fase delicatissima per il Paese, a consultazioni aperte e in una crisi diche rischia di mettere in ginocchio il Paese. Non è questo il ...Noi abbiamo già unsedicente europeista ". (agg. di Silvana Palazzo)CONSULTAZIONI: IL REBUS RENZI " Non abbiamo veti e preclusioni nei confronti di nessuno, nemmeno su Conte. È Conte ...Crisi di governo, oggi altra giornata calda di consultazioni. Si comincia nel pomeriggio. Ma l’impasse sul governo non è sciolto. Sarà decisivo l'incontro tra il Capo ...«Mezza Europa se non ha il governo va ad elezioni, fa decidere ai cittadini e in Italia invece no. Lo dice, ai cronisti, il vice segretario del Pd Andrea Orlando rispondendo ad una domanda sul caso de ...