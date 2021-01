Governo: Bettini, 'molto fiducioso su mandato Fico' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Sul mandato esplorativo ricevuto da Roberto Fico "sono molto fiducioso. Il presidente ha riferito di aver rilevato una grande convergenza tra le forze politiche della maggioranza, quelle più rilevanti". Lo ha detto Goffredo Bettini al Tg2. "Il Movimento 5 stelle ha detto nettezza Conte, non ci sono diverse possibilità. Una posizione molto simile al Pd. Voci di dissenso è naturale che ci siano ma si può andare avanti", ha aggiunto il dirigente del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Sulesplorativo ricevuto da Roberto"sono. Il presidente ha riferito di aver rilevato una grande convergenza tra le forze politiche della maggioranza, quelle più rilevanti". Lo ha detto Goffredoal Tg2. "Il Movimento 5 stelle ha detto nettezza Conte, non ci sono diverse possibilità. Una posizionesimile al Pd. Voci di dissenso è naturale che ci siano ma si può andare avanti", ha aggiunto il dirigente del Pd.

