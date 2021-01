Gli ultraortodossi ebrei | la spina nel fianco del governo israeliano nella lotta alla pandemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) di Claudia De Martino Israele è spesso propagandato sui media internazionali come un modello avanzato e di successoal Covid-19, soprattutto per l’efficiente piano di vaccinazioni approntato in tutta velocità anche a paragone di colossi geopolitici come l’Unione Europea: al 27 gennaio, 4,3 milioni di cittadini avevano già ricevuto la prima dose del vaccino, mentre 800.000 circa avevano già avuto inoculate entrambe le dosi, risultando il Paese in cimaclassifica per percentuale di vaccinati su 100 abitanti (47 su 100 contro gli attuali 2.7 su 100 in Italia). Il vaccino somministrato, quello della Pfizer, sembra anche avere avuto limitatissime controindicazioni e un ottimo tasso di immunizzazione, dal momento che solo lo 0,04 dei vaccinati avrebbe nuovamente contratto il virus. Tuttavia, colpisce come, a dispetto di tale ...