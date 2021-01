Gli Iside lanciano “Pastiglia v7” | il singolo-medicina a firma Sony Music Italy

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci vuole coraggio a proporre qualcosa di diverso. La diversità a volte non viene accettata, a volte spaventa. Per fortuna vivono tra noi artisti impavidi, che credono in più di ogni cosa in quello che fanno:a. Non potrei definire diversamente gli, progetto nativo bergamasco, tra i 12 selezionati per RADAR ITALIA, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare i migliori talenti della scenaale emergente del nostro Paese. Dario Pasqualini, Daniele Capoferri, Dario Riboli e Giorgio Pesenti, sono “quattro amici che producoa”, così si definiscono, tanto uniti da sembrare una cosa sola. Ma, attenzione, non chiamateli band. “Siamo un collettivo, in cui i ruoli non sono di certo barriere” – specificano. I ragazzi hanno saputo cogliere l’opportunità di una “fessura” ...