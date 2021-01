“Gli eroi non muoiono mai”, opera prima dallo stile unico di Aude Léa Rapin (Di venerdì 29 gennaio 2021) “È bello raccontarsi delle storie. Sono sempre meglio della vita”. Così recita il personaggio interpretato da Adele Haènel nel film “Gli eroi non muoiono mai”, colpendo in pieno il cuore tematico della pellicola e lo spettatore che la guarda in questo particolare periodo storico. Il film del 2019 di Aude Léa Rapin, disponibile da noi fino al 15 Febbraio sulla piattaforma del MyFrenchFilmFestival, è una lettera d’amore al cinema. In particolare al documentario, strumento che ci permette da secoli di raccontare storie reali che altrimenti sarebbero dimenticate. Presentato in una proiezione speciale alla Semaine de la critique di Cannes 2019, l’opera della regista francese è un on the road sulla ricerca della propria identità. Il personaggio centrale della vicenda è Joachim. Un giorno il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) “È bello raccontarsi delle storie. Sono sempre meglio della vita”. Così recita il personaggio interpretato da Adele Haènel nel film “Glinonmai”, colpendo in pieno il cuore tematico della pellicola e lo spettatore che la guarda in questo particolare periodo storico. Il film del 2019 diLéa, disponibile da noi fino al 15 Febbraio sulla piattaforma del MyFrenchFilmFestival, è una lettera d’amore al cinema. In particolare al documentario, strumento che ci permette da secoli di raccontare storie reali che altrimenti sarebbero dimenticate. Presentato in una proiezione speciale alla Semaine de la critique di Cannes 2019, l’della regista francese è un on the road sulla ricerca della propria identità. Il personaggio centrale della vicenda è Joachim. Un giorno il ...

