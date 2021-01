Gli abiti boho? Il capo smart dell’armadio che anticipa la primavera (Di venerdì 29 gennaio 2021) Che gli abiti boho siano il pezzo più smart del guardaroba è evidente. Il motivo principale è che si possono indossare praticamente tutto l’anno. Se infatti durante l’estate e la primavera sono perfetti con sandali ultra flat e tracolla, sono strepitosi anche nelle stagioni fredde. In autunno basta aggiungere un paio di ankle boot e un blazer. E d’inverno? Forse danno il meglio di loro. Indossati sopra collant spessi e dolcevita. Oppure accostati a gilet di pelliccia e cardigan oversize, stretti in vita da una cintura. Un bel paio di cuissard, un cappotto e il gioco è fatto. abiti boho effetto Arts & Crafts per Tory Burch e Anna Sui Quando poi le temperature cominceranno a rialzarsi per l’arrivo della primavera basterà gradualmente togliere uno strato e ... Leggi su amica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Che glisiano il pezzo piùdel guardaroba è evidente. Il motivo principale è che si possono indossare praticamente tutto l’anno. Se infatti durante l’estate e lasono perfetti con sandali ultra flat e tracolla, sono strepitosi anche nelle stagioni fredde. In autunno basta aggiungere un paio di ankle boot e un blazer. E d’inverno? Forse danno il meglio di loro. Indossati sopra collant spessi e dolcevita. Oppure accostati a gilet di pelliccia e cardigan oversize, stretti in vita da una cintura. Un bel paio di cuissard, un cappotto e il gioco è fatto.effetto Arts & Crafts per Tory Burch e Anna Sui Quando poi le temperature cominceranno a rialzarsi per l’arrivo dellabasterà gradualmente togliere uno strato e ...

