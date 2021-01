Giustizia: a Palermo meno denunce di violenza sessuale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Nel distretto giudiziario della Corte d'Appello di Palermo "è in calo l'andamento dei delitti di violenza sessuale giunti a 425". Nei due anni precedenti i casi denunciati erano rispettivamente di 496 e 492. Stabile, invece, il numero di notitiae criminis relative ai delitti di stalking, passato da 1.046 a 1.043 e ai reati di pedofilia e pedopornografia invariate nel numero di 66. E' quanto si legge nella relazione del Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021), 29 gen. (Adnkronos) - Nel distretto giudiziario della Corte d'Appello di"è in calo l'andamento dei delitti digiunti a 425". Nei due anni precedenti i casi denunciati erano rispettivamente di 496 e 492. Stabile, invece, il numero di notitiae criminis relative ai delitti di stalking, passato da 1.046 a 1.043 e ai reati di pedofilia e pedopornografia invariate nel numero di 66. E' quanto si legge nella relazione del Presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

TV7Benevento : Giustizia: Palermo, aumentano le denunce per corruzione... - TV7Benevento : Giustizia: Palermo, aumentano i reati contro la pubblica amministrazione... - Pugliessino : RT @DiBeShG2: Palazzo di Giustizia in costruzione Palermo,1955 _____E.Sellerio* - Alysea15 : RT @JohannesBuckler: Non potevo mancare proprio oggi, 23 giugno 1992, davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo. Siamo in tanti, almeno d… - LPincia : RT @Alexanderxxvii1: Un giudice può farci 'invadere' Il Tar di Palermo oggi doveva esprimersi in merito il fermo amministrativo della nave… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Palermo Giustizia: Palermo, aumentano i reati contro la pubblica amministrazione - Sardiniapost.it SardiniaPost Giustizia: Palermo, aumentano le denunce per corruzione

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Aumentano le denunce per corruzione nel distretto della Corte d'Appello di Palermo. E' quanto emerge dalla relazione sull'amministrazione della giustizia del Presidente ...

Giustizia: Palermo, aumentano i reati contro la pubblica amministrazione

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Il settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione quest’anno registra, nel distretto della Corte di Appello di Palermo, "un andamento lievemente superiore se guard ...

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Aumentano le denunce per corruzione nel distretto della Corte d'Appello di Palermo. E' quanto emerge dalla relazione sull'amministrazione della giustizia del Presidente ...Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - Il settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione quest’anno registra, nel distretto della Corte di Appello di Palermo, "un andamento lievemente superiore se guard ...