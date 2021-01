Giulia Salemi ha lasciato il Gf Vip? Giudice in un’altra trasmissione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi è sempre più grande protagonista del mondo della televisione. Ed ecco che una sua presenza oggi non è passata inosservata. Giulia Salemi è senza alcun dubbio una dei personaggi maggiormente discussi e chiacchierati di questi ultimi mesi. Il motivo è ovviamente e inevitabilmente la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove tra l’altro Leggi su youmovies (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sempre più grande protagonista del mondo della televisione. Ed ecco che una sua presenza oggi non è passata inosservata.è senza alcun dubbio una dei personaggi maggiormente discussi e chiacchierati di questi ultimi mesi. Il motivo è ovviamente e inevitabilmente la sua partecipazione al Grande Fratello, dove tra l’altro

angiuoniluigi : RT @fanpage: L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1, come ospite… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - infoitcultura : La Pupa e il Secchione e Viceversa, le Anticipazioni della Seconda Puntata: ospiti Cristiano Malgioglio e Giulia Sa… - infoitcultura : Giulia Salemi a ‘La pupa e il secchione e viceversa’ e al ‘Grande Fratello Vip’ contemporaneamente - orlandofuriosog : @candvicee @stefyorlandobot Ai ragione l'unica falsa e mtr e Giulia salemi -