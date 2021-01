Giudice Sportivo, una giornata a Ibrahimovic e Lukaku: il comunicato (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo i quarti di Coppa Italia: ecco chi sarà squalificato per le semifinali Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo che si sono giocate tutte le partite dei quarti di Coppa Italia. Il comunicato Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara. a) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA giornata ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono arrivate le decisioni deldopo i quarti di Coppa Italia: ecco chi sarà squalificato per le semifinali Sono arrivate le decisioni deldopo che si sono giocate tutte le partite dei quarti di Coppa Italia. IlIlprof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara. a) CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA...

