Giudice sportivo, Lukaku fermato per 14 giornate di Coppa Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una sola giornata di squalifica a Lukaku dopo il derby di Coppa Italia Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo dopo i quarti di finale della Coppa Italia. Particolare attenzione allo scontro tra Lukaku e Ibrahimovic al termine della prima frazione di gioco con i due attaccanti che sono arrivati al testa contro testa. Il giocatore nerazzurro è stato fermato con una sola giornata di squalifica (era in diffida) e tornerà a disposizione in Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro la Juventus, saltando così solo il match di andata. Una giornata di squalifica invece per Achraf Hakimi ammonito nella partita di martedì: per lui dunque niente semifinale di andata. Un turno di stop ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una sola giornata di squalifica adopo il derby diSono arrivate le decisioni deldopo i quarti di finale della. Particolare attenzione allo scontro trae Ibrahimovic al termine della prima frazione di gioco con i due attaccanti che sono arrivati al testa contro testa. Il giocatore nerazzurro è statocon una sola giornata di squalifica (era in diffida) e tornerà a disposizione in, nella semifinale di ritorno contro la Juventus, saltando così solo il match di andata. Una giornata di squalifica invece per Achraf Hakimi ammonito nella partita di martedì: per lui dunque niente semifinale di andata. Un turno di stop ...

