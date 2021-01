Giorgia Meloni sale al Quirinale con le stampelle. “Come il Conte ter… governo zoppo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) La leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, sale al Quirinale per le consultazioni in stampelle, a causa di un piccolo incidente. Scherza “Come il Conte-ter… governo zoppo!” Piccolo incidente per Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha raggiunto il Quirinale, per le consultazioni con il Presidente Mattarella con le stampelle, visibilmente dolorante. Nonostante ciò, la Meloni si mostra battagliera e ironica Come sempre. Raggiunta dai cronisti, scherza sulla sua condizione dicendo: “E’ la rappresentazione perfetta di Come nasce un Conte ter. Un governo ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) La leader di Fratelli D’Italia,alper le consultazioni in, a causa di un piccolo incidente. Scherza “il!” Piccolo incidente per. La leader di Fratelli d’Italia ha raggiunto il, per le consultazioni con il Presidente Mattarella con le, visibilmente dolorante. Nonostante ciò, lasi mostra battagliera e ironicasempre. Raggiunta dai cronisti, scherza sulla sua condizione dicendo: “E’ la rappresentazione perfetta dinasce unter. Un...

marcobu : RT @LiveSpinoza: Giorgia Meloni arriva al Quirinale con le stampelle. Per via di una brutta fascite. [@MaurizioAlba] - ehiehisheeran : RT @mocciosvs: Giorgia Meloni: “No ad un governo zoppo”. Ed entra al Quirinale in stampelle. #Consultazioni - AgenziaVISTA : Consultazioni, Giorgia Meloni entra al Quirinale con le stampelle - MaurizioAlba : RT @LiveSpinoza: Giorgia Meloni arriva al Quirinale con le stampelle. Per via di una brutta fascite. [@MaurizioAlba] - ChiaraSay : RT @PBerizzi: Sono passate 24 ore e né Giorgia #Meloni né Matteo #Salvini hanno ancora condannato e preso le distanze dagli infami saluti #… -