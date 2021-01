Giorgia Meloni con le stampelle da Mattarella: “Come il governo Conte ter” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giorgia Meloni è stata avvistata mentre con un paio di stampelle si avviava verso l’incontro con Mattarella: cosa è successo. Nelle scorse ore si è svolto il tanto atteso incontro tra Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per capire quale fosse la posizione del gruppo politico da lei capitanato nei confronti di un Conte Ter. Posizione che in realtà non è segreta e la Meloni ripete da giorni. Non darà appoggio ad un terzo governo con a capo Conte e non darà appoggio ad una nuova maggioranza con un altro Presidente del Consiglio. Fratelli d’Italia è a favore delle elezioni subito, così Come lo era quando è caduto il primo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021)è stata avvistata mentre con un paio disi avviava verso l’incontro con: cosa è successo. Nelle scorse ore si è svolto il tanto atteso incontro tra Sergio, Presidente della Repubblica, e, leader di Fratelli d’Italia, per capire quale fosse la posizione del gruppo politico da lei capitanato nei confronti di unTer. Posizione che in realtà non è segreta e laripete da giorni. Non darà appoggio ad un terzocon a capoe non darà appoggio ad una nuova maggioranza con un altro Presidente del Consiglio. Fratelli d’Italia è a favore delle elezioni subito, cosìlo era quando è caduto il primo ...

