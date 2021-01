Giannini | D’Amato e Zingaretti pensino a come tornare in zona gialla

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “Piu’ che insistere sul patentino vaccinale, ipotesi peraltro sconfessata in queste ore anche dal viceministro della Sanita’ Pierpaolo Sileri per via delle varianti del virus, l’assessoree il governatoresi preoccupino in primis di faril Lazio inpermettendo la riapertura di bar, ristoranti, teatri, cinema, palestre e iniziare davvero le vaccinazioni anti Covid a oggi numericamente irrisorie a fronte dei 6 milioni di abitanti nel Lazio”. E’ quanto afferma Daniele, consigliere regionale della Lega. “La politica degli annunci e degli spot- prosegue- non risolve l’emergenza sanitaria di questa Regione. Se, a oggi, e’ stato vaccinato solo l’uno per cento della popolazione laziale,si puo’ proibire, per esempio, ...