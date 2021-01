GF VIP | Walter Zenga dà le sue spiegazioni al figlio Andrea | “Il passato per me non conta più niente”

(Di sabato 30 gennaio 2021), il leggendario portiere ed allenatore, è andato al GF VIP per racre la sua versione dei fatti. Protagonisti lui ed il. Questa storia ci ha appassionato molto sin dall’entrata diall’interno della casa del Grande Fratello Vip dove ha messo a nudo la propria vita mostrando anche le proprie fragilità nei confronti della sua storia passata. Centro dei racconti dic’è stato il padre,, reo di non esserci stato negli anni nel modo in cui magari lo stessoavrebbe voluto.ha sempre mostrato molto tatto nei confronti della sua storia. Sempre stato rispettoso nei confronti del padre, ma tutto ciò che ha detto comunque ...

CeciliaJacopo : Fra Facchinetti che dice che tigre è Walter Zenga ma Zenga sta al GF vip. Volo #tzvip #gfivp #IlCantanteMascherato @frafacchinetti - CheDonnait : Walter Zenga entra nella casa: confronto doveroso o da evitare? A voi la sentenza #GFVIP - Ema_poet : RT @_yvanx: Dite a Facchinetti che Walter Zenga sta al GF vip ?? #IlCantanteMascherato @frafacchinetti - ClaudiaNanni4 : #IlCantanteMascherato Facchinetti che nomina Walter zenga....il giorno in cui zenga è al gf vip su canale 5 - Lotus3Patrizia3 : RT @mariros88228708: Comunque MTR è stata salutata da Walter Zenga. Chi è l'unica VIP li dentro? Non essere timido/a.... rispondimi Zio Pin… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Walter

(Aggiornamento di Anna Montesano)Zenga al Grande Fratello2020 Alla fineZenga ha ceduto al fascino di Alfonso Signorini o alla possibilità di chiarire la situazione con il figlio ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Roberta Termali, ex moglieZenga: attesa per chiarimento padre figlio al GFRoberta Termali è l'ex moglie diZenga , la donna che abbiamo avuto ...Nella trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 29 gennaio, Andrea Zenga ha incontrato finalmente il padre Walter, dopo che ...Andrea Zenga in lacrime al Grande Fratello Vip 2021. L'incontro con il padre Walter nel corso della 35 esima puntata.Il Video Mediaset ...