GF Vip | Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi coppia in crisi | il motivo

Leggi su ck12

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ giorno di decisioni quello di oggi, venerdì 29 gennaio, nella Casa del Grande Fratello Vip e la tensione sale, in ballo l’accesso alla finale nel “derby” tra i concorrenti storici Andrea Zelletta ee proprio quest’ultimo è stato protagonista stanotte di un franco chiarimento con, lasembra in: ilMancano esattamente 31 giorni alla finale dell’edizione 2020-2021 del Grande Fratello Vip. la competizione è ormai nel vivo e ogni mossa può essere decisiva. Interessante, in tal senso, quella messa in atto da, oggi in televoto contro Andrea Zelletta per entrare nella sfida decisiva del 1 marzo. Vediamola nel dettaglio. Stasera LIVE E’ tarda sera nella ...