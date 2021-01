GF Vip, Maria Teresa Ruta crolla e sbotta in lacrime: “Sono qui per mia madre…” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Maria Teresa Ruta spiega perché è al Grande Fratello Vip 5 Gli ultimi giorni Sono stati particolarmente difficili per Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La bionda conduttrice infatti, recentemente è scoppiata in lacrime sbottando così: “Ho fatto il GFVip per mia madre”. Infatti, dopo l’ufficializzazione da parte di Alfonso Signorini della finale di lunedì 1 marzo 2021, la madre di Guenda Goria ha accusato il colpo. In più, dopo la diretta del lunedì c’è stato un botta e risposta a distanza tra la gieffina ed Alba Parietti su chi delle due avesse conquistato l’attore transalpino Alain Delon nel lontano 1994. Vicenda nella quale è intervenuta anche Patrizia Rossetti prendendo stranamente le difese della ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 29 gennaio 2021)spiega perché è al Grande Fratello Vip 5 Gli ultimi giornistati particolarmente difficili perall’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La bionda conduttrice infatti, recentemente è scoppiata inndo così: “Ho fatto il GFVip per mia madre”. Infatti, dopo l’ufficializzazione da parte di Alfonso Signorini della finale di lunedì 1 marzo 2021, la madre di Guenda Goria ha accusato il colpo. In più, dopo la diretta del lunedì c’è stato un botta e risposta a distanza tra la gieffina ed Alba Parietti su chi delle due avesse conquistato l’attore transalpino Alain Delon nel lontano 1994. Vicenda nella quale è intervenuta anche Patrizia Rossetti prendendo stranamente le difese della ...

