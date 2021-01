Gf Vip, lite furiosa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Lui va fuori di sé: «Adesso mi incaz***…». Lei reagisce così (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gf Vip, lite furiosa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Lui va fuori di sé: «Adesso mi incazz***…». Lei reagisce così In questi minuti, i due fidanzati del Grande Fratello Vip sono ai ferri corti. L’accesa discussione è nata subito dopo il confronto tra l’influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Giulia Salemi non si sentirebbe supportata nella Casa. «A parte per Pierpaolo, non sono fondamentale per nessuno», dice agli altri conquilini. E nonostante tutti le facciano capire che avere un amore è la cosa più importante, Giulia non si riesce a farsi una ragione della freddezza di Tommaso nei suoi confronti: «Io sono molto sensibile ed ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gf Vip,tra. Lui vadi sé: «mi incazz***…». LeiIn questi minuti, i due fidanzati del Grande Fratello Vip sono ai ferri corti. L’accesa discussione è nata subito dopo il confronto tra l’influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Dayane Mello.non si sentirebbe supportata nella Casa. «A parte per, non sono fondamentale per nessuno», dice agli altri conquilini. E nonostante tutti le facciano capire che avere un amore è la cosa più importante,non si riesce a farsi una ragione della freddezza di Tommaso nei suoi confronti: «Io sono molto sensibile ed ...

