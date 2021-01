GF Vip, il coinquilino furioso con Giulia Salemi: “Me l’hai rubato!” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche per Giulia Salemi non sono giorni facili questi al GF Vip. Diverse le liti che hanno visto protagonista l’influencer dopo la puntata di lunedì scorso. Prima con Tommaso Zorzi, che non ha gradito la sua motivazione nel non sceglierlo come candidato alla finale, poi addirittura col suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Subito dopo il confronto tra l’influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Dayane Mello, la Salemi ha detot che non si sentirebbe supportata dai coinquilini: “A parte per Pierpaolo, non sono fondamentale per nessuno”, ha detto mentre tutti provavano a farle capire che avere un amore è la cosa più importante. Poi, subito dopo l’aperitivo, l’influencer se la prende anche con il fidanzato Pierpaolo e ne nasce un’accesa discussione. “Non mi sono sentita supportata – lo accusa – sarebbe bastata una parola”. Lui a quel punto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Anche pernon sono giorni facili questi al GF Vip. Diverse le liti che hanno visto protagonista l’influencer dopo la puntata di lunedì scorso. Prima con Tommaso Zorzi, che non ha gradito la sua motivazione nel non sceglierlo come candidato alla finale, poi addirittura col suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Subito dopo il confronto tra l’influencer italo-persiana, Tommaso Zorzi e Dayane Mello, laha detot che non si sentirebbe supportata dai coinquilini: “A parte per Pierpaolo, non sono fondamentale per nessuno”, ha detto mentre tutti provavano a farle capire che avere un amore è la cosa più importante. Poi, subito dopo l’aperitivo, l’influencer se la prende anche con il fidanzato Pierpaolo e ne nasce un’accesa discussione. “Non mi sono sentita supportata – lo accusa – sarebbe bastata una parola”. Lui a quel punto ...

