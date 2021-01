GF Vip, faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Nella casa sale la tensione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Veleni, intrighi e lacrime al Grande Fratello Vip. L’edizione numero 5 ha ancora un mese davanti ma la situazione è ormai esplosiva con tre inquilini che viaggiano verso la vittoria finale. Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Maria Terera Ruta. Proprio la Ruta sembra in recupero sulla favoritissima Dayane, sui social si moltiplicano infatti i commenti in suo favore. Primi momenti di tensione, con tanto di lacrime, si erano verificati nei giorni scorsi quando Tommaso Zorzi avevaa invitato” in studio”, ovvero il centro del salotto, la “sessuologa” Maria Teresa Ruta per parlare dell’orgasmo. “Chi di voi ragazze ha provato durante uno stesso rapporto l’orgasmo clitorideo e vaginale?”, ha chiesto ironica la giornalista piemontese alle altre concorrenti. Ma proprio durante questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Veleni, intrighi e lacrime al Grande Fratello Vip. L’edizione numero 5 ha ancora un mese davanti ma la situazione è ormai esplosiva con tre inquilini che viaggiano verso la vittoria finale. Dayane Mello, Tommaso Zorzi eTerera. Proprio lasembra in recupero sulla favoritissima Dayane, sui social si moltiplicano infatti i commenti in suo favore. Primi momenti di, con tanto di lacrime, si erano verificati nei giorni scorsi quando Tommaso Zorzi avevaa invitato” in studio”, ovvero il centro del salotto, la “sessuologa”per parlare dell’orgasmo. “Chi di voi ragazze ha provato durante uno stesso rapporto l’orgasmo clitorideo e vaginale?”, ha chiesto ironica la giornalista piemontese alle altre concorrenti. Ma proprio durante questa ...

