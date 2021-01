GF Vip, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si giocano la finale: il verdetto (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo aver annunciato Dayane come prima finalista, al Grande Fratello Vip questa volta è il turno dei ‘maschietti’ della Casa. A contendersi il secondo posto per la finale del 1 marzo sono Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Il loro destino è nelle mani del pubblico, che ha votato in settimana per il proprio preferito: ma solo uno ha avuto la meglio. Per i ‘maschietti’ un posto in finale Il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere il suo corso con le ultime, importantissime settimane di diretta. Il gioco è sempre più avvincente e, a distanza di un mese dalla finalissima, i nodi da sciogliere sono ancora molti. A cominciare dai nomi dei finalisti ufficiali di questa edizione, che andranno a comporre il parterre di ‘Vipponi’ candidati alla vittoria. L’unica al momento certa di aver ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 30 gennaio 2021) Dopo aver annunciato Dayane come prima finalista, al Grande Fratello Vip questa volta è il turno dei ‘maschietti’ della Casa. A contendersi il secondo posto per ladel 1 marzo sono. Il loro destino è nelle mani del pubblico, che ha votato in settimana per il proprio preferito: ma solo uno ha avuto la meglio. Per i ‘maschietti’ un posto inIl Grande Fratello Vip si appresta a chiudere il suo corso con le ultime, importantissime settimane di diretta. Il gioco è sempre più avvincente e, a distanza di un mese dalla finalissima, i nodi da sciogliere sono ancora molti. A cominciare dai nomi dei finalisti ufficiali di questa edizione, che andranno a comporre il parterre di ‘Vipponi’ candidati alla vittoria. L’unica al momento certa di aver ...

