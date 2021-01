GF VIP | Alba Parietti accusa Maria Teresa Ruta | “Devi smetterla di affossare le altre”

(Di sabato 30 gennaio 2021)a confronto al GF VIP. Un confronto acceso e del tutto atteso siccome la mamma di Oppini ne aveva dette tante.durante lo scorso appuntamento aveva lanciato una bomba gigantesca. Aveva indossato un abito leopardato durante un incontro con Alain Delon e quest’ultimo le aveva poi proposto un drink. Dovevano in primis cenare assieme, ma la mamma di Francesco Oppini,, aveva preso il suo posto al tavolo degli ospiti. In effetti però, racconta la bella, il dopo cena (per un drink) lo ha fatto lei assieme ad Alain Delon.su Instagram invece ...

alesslovesfede : RT @peularis: 'Mi dispiace il Grande Fratello Vip da alla testa' ALBA STO MORENDO #TZVIP - mitam13novembre : RT @peularis: 'Mi dispiace il Grande Fratello Vip da alla testa' ALBA STO MORENDO #TZVIP - vieniepartiamo : RT @peularis: 'Mi dispiace il Grande Fratello Vip da alla testa' ALBA STO MORENDO #TZVIP - 1DFivePromises : RT @peularis: 'Mi dispiace il Grande Fratello Vip da alla testa' ALBA STO MORENDO #TZVIP - PkSpecial : RT @peularis: 'Mi dispiace il Grande Fratello Vip da alla testa' ALBA STO MORENDO #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Alba

Zenga dovrà affrontare il padre Walter, mentre per Maria Teresa Ruta c'è un'agguerritissimaParietti. Da video - - > Leggi Anche 'Grande Fratello', per Giulia e Pierpaolo un chiarimento ...Grande Fratello, diretta 29 gennaio:Parietti e Walter Zenga pronti a entrare nella casa Dal suo profilo Instagram la Parietti è pronta a difendersi come sempre con le unghie e con i denti, questa sera, ...Alba Parietti entra nella Casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con Maria Teresa Ruta. La concorrente del GF Vip aveva raccontato di avere conosciuto Alain Delon nel corso di una serata ...Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta in diretta al Gf vip: "Tu affossi gli altri per elevare te stessa" un confronto acceso.