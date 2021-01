Gentiloni è l’uomo di Biden (e dell’Ue) per Palazzo Chigi? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Allontanandosi sempre di più l’ipotesi di un terzo incarico a Giuseppe Conte come soluzione della crisi di governo i partiti di maggioranza e il Quirinale sono intenti a giocare una complessa partita a scacchi per definire il futuro incerto della legislatura. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto del fatto che Sergio Mattarella non potrà non valutare, in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 29 gennaio 2021) Allontanandosi sempre di più l’ipotesi di un terzo incarico a Giuseppe Conte come soluzione della crisi di governo i partiti di maggioranza e il Quirinale sono intenti a giocare una complessa partita a scacchi per definire il futuro incerto della legislatura. Nei giorni scorsi abbiamo dato conto del fatto che Sergio Mattarella non potrà non valutare, in InsideOver.

