Genitori gay, l'appello di Valentina: "Non vedo le mie figlie da anni, subito la legge" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo il monito della Consulta, che ha chiesto al Parlamento una norma per tutelare i diritti dei bambini nelle unioni omosessuali. La testimonianza della madre non biologica che ha incontrato le sue gemelle solo 5 volte dal 2018 Leggi su repubblica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo il monito della Consulta, che ha chiesto al Parlamento una norma per tutelare i diritti dei bambini nelle unioni omosessuali. La testimonianza della madre non biologica che ha incontrato le sue gemelle solo 5 volte dal 2018

