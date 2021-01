General Motors punta a produrre solo auto elettriche entro il 2035

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La, il più grande produttore didegli Stati Uniti, ha annunciato l’intenzione di interrompere la produzione di veicoli diesel e a benzinail. La casamobilistica ha anche annunciato che il piano prevede di diventareil 2040 carbon neutral, e che dunquea ottenere un bilancio complessivo di emissioni di gas serra nullo. A fare l'annuncio, Mary Barra, amministratrice delegata dell’azienda, la quale ha spiegato che qualora l’azienda non dovesse riuscire ad azzerare ogni sua emissione compenserà le restanti con strumenti finanziari come i carbon credits o con tecnologie di cattura del carbonio. L'aspirazione di GM, che diventa il primo grande costruttore a fissare una data per convertire a zero emissioni ...

MediasetTgcom24 : General Motors, dal 2035 verranno prodotte solo auto elettriche #green - _autoblog : General Motors: dal 2035 produrrà soltanto veicoli elettrici - pdilor : General Motors mira a raggiungere la carbon neutrality entro il 2040 La General Motors ha deciso di mettere la par… - ferpress : #Navistar collabora con #GeneralMotors e #OneH2 per il lancio di #autocarri a #idrogeno - Ferpress - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: General Motors, dal 2035 verranno prodotte solo auto elettriche #green -

Ci sarebbe la Chevrolet Bolt, del gruppo. Ok coi sindacati. Ma la maggior parte dei suoi veicoli è importata dall'estero. La Nissan Leaf, in Tennessee, non ha sindacati e solo il 35 ...Più precisamente, in una nota,parla di una "aspirazione di eliminare le emissioni allo scarico da nuovi veicoli leggeri [auto, furgoni, pick - up e così via] entro il 2035". GM si è ...Petrolieri e case automobilistiche strinsero alleanze potentissime: negli anni Trenta, la General Motors insieme alla Firestone e alla Standard Oil, comprarono tutte le compagnie di tram elettrici ...General Motors annuncia l'addio alle auto a benzina e diesel. Dal 2035 produrrà solo auto elettriche. «Speriamo che anche le altre case automobilistiche ...