Gazzetta: i carabinieri indagano sulla gita di Ronaldo, ma lui rischia al massimo mille euro

sulla fuga romantica in montagna di Cristiano Ronaldo stanno indagando i carabinieri ma lui rischia al massimo mille euro. Il Piemonte è arancione, idem la Valle d'Aosta e il Dpcm dice che non si può uscire dal comune, tantomeno dalla regione, se non per «comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità». Ecco perché Ronaldo, fregato da un video postato (e poi subito rimosso), si è messo in fuorigioco: i carabinieri di Aosta stanno svolgendo accertamenti per capire come e perché si sia spostato da una regione all'altra nonostante il divieto, per poi procedere eventualmente alla sanzione. «Stiamo verificando le dinamiche del viaggio per capire se ci sono delle motivazioni», ha spiegato Sebastiano Runza, comandante dei carabinieri.

