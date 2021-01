Gattuso è unfit per il Napoli Qui servono tecnica | arte e pazienza

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Mi devono cacciare”. Povero, che non riesce a vedere che il problema non è che l’accusano di aver commesso degli errori. È che si è rivelato inadeguato. Non ha saputo valorizzare il tesoro che si ritrovava tra le mani. Sì, è come se avesse guidato una Ritmo pur avendo una Ferrari. Naturalmente anche la Ferrari fa le bizze. Molti giocatori, per dirla chiaramente, meriterebbero quei ceffoni preventivi la mattina appena svegli perché sicuramente in giornata si renderanno responsabili di qualche minchiatella. Ma avrebbero bisogno di una guida, di un maestro diverso. Non c’è niente da fare. È così. Per allenare una squadra come ilci vuole. Sì anche l’. E chi meglio del produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis sa capire se uno ha la stoffa ...