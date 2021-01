Garmin Lily Classic e Sport | due nuovi smartwatch dedicati al pubblico femminile

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha annunciato l’arrivo di duepensati, per la prima volta, al 100% da unper il mondo, con l’obiettivo di offrire uno strumento utile a mantenere uno stile di vita sano ed attivo. Parliamo diche entrano a far parte di una nuova linea di prodotti dedicata al benessere delle donne, incentrata sul design, la tecnologia ed una grande accuratezza dei dati. Ci troviamo difronte, molto probabilmente, aglipiù piccoli in commercio, considerata la diagonale da 34mm, pensata apposta per adattarsi al polso delle donne e rendendolo un oggetto, in primis di stile, da portare sempre con se. ...

è presente in due varianti , differenziate per colori e materiali.Classic (249.99 euro) ha una cassa in acciaio inossidabile con un cinturino (14 mm, proprietario, con sistema di ...è il primo smartwatch dell'azienda americana dedicato in modo specifico alle esigenze del pubblico femminile. Si tratta della prima novità dell'azienda americana presentata nel corso del ...Uno smartwatch realizzato dalle donne per le donne. Stiamo parlando di Garmin Lily, l'orologio intelligente di Garmin disponibile in due versioni: Sport e ...