GameStop: vi spieghiamo cosa sta succedendo - articolo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sfogliando distrattamente la home di Facebook questa settimana, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in una o più notizie relative a un significativo rialzo del valore delle azioni di GameStop, la compagnia americana che nel giro di pochi giorni ha visto lievitare il suo valore in borsa di oltre il 400%. Nel nostro paese, almeno in un primo momento, la notizia non ha suscitato particolare scalpore ed è stata rilanciata solo dai portali specializzati come il nostro, evidentemente interessati alla situazione dato il coinvolgimento di GameStop. Oltreoceano, al contrario, la situazione sta letteralmente esplodendo in queste ore e occupa stabilmente le colonne di prima pagina dei più importanti organi di stampa americani, arrivando addirittura ad interessare il Congresso degli Stati Uniti. Ma cosa sta realmente accadendo alle azioni, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sfogliando distrattamente la home di Facebook questa settimana, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in una o più notizie relative a un significativo rialzo del valore delle azioni di, la compagnia americana che nel giro di pochi giorni ha visto lievitare il suo valore in borsa di oltre il 400%. Nel nostro paese, almeno in un primo momento, la notizia non ha suscitato particolare scalpore ed è stata rilanciata solo dai portali specializzati come il nostro, evidentemente interessati alla situazione dato il coinvolgimento di. Oltreoceano, al contrario, la situazione sta letteralmente esplodendo in queste ore e occupa stabilmente le colonne di prima pagina dei più importanti organi di stampa americani, arrivando addirittura ad interessare il Congresso degli Stati Uniti. Masta realmente accadendo alle azioni, ...

Miki_2313 : RT @Eurogamer_it: GameStop: vi spieghiamo cosa sta succedendo in un interessantissimo articolo! - Eurogamer_it : GameStop: vi spieghiamo cosa sta succedendo in un interessantissimo articolo! - mgsammatrice : RT @wallstreetita: #Speculazione - Le azioni di #GameStop da inizio anno sono salite del 1624%! No, non è un film. Vi spieghiamo cosa è suc… - tax_analysis : RT @wallstreetita: #Speculazione - Le azioni di #GameStop da inizio anno sono salite del 1624%! No, non è un film. Vi spieghiamo cosa è suc… - ilpost : Qui spieghiamo cosa sta continuando a succedere sui mercati finanziari con GameStop e Reddit… -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop spieghiamo Lo short squeeze di GameStop, la rabbia contro la "macchina" della finanza e la rivincita dei dinosauri - Info Data Il Sole 24 ORE GameStop: vi spieghiamo cosa sta succedendo - articolo

Le azioni di GameStop volano in borsa, ma perché? Ecco come Reddit è riuscito a mettere in difficoltà i fondi d'investimento più ricchi del mondo.

Gamestop e la lezione dei piccoli investitori ai fondi speculativi

Coordinandosi in rete per acquistare dei titoli in difficoltà, alcuni piccoli investitori sono riusciti a farne salire il valore azionario. Se hanno acquisito una tale potenza di fuoco, è perché le re ...

Le azioni di GameStop volano in borsa, ma perché? Ecco come Reddit è riuscito a mettere in difficoltà i fondi d'investimento più ricchi del mondo.Coordinandosi in rete per acquistare dei titoli in difficoltà, alcuni piccoli investitori sono riusciti a farne salire il valore azionario. Se hanno acquisito una tale potenza di fuoco, è perché le re ...