GameStop sbanca Wall Street

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) I titoli dia Capodanno valevano 12 dollari, oggi superano i 300. A rilanciare il titolo è stata la rivolta degli shortseller che hanno beffato l’establishment della finanza. La congiura dei piccoli venditori I protagonisti di questa strana vicenda sono:, una catena di negozi di videogiochi dalle prospettive non proprio rosee (sta chiudendo 450 dei suoi negozi); e altre società in crisi come Amc, Blackberry e Bed Bath & Beyond. A Capodanno il titolo vale 12 dollari: troppo secondo gli hedge fund specializzati nello short selling (vendite allo scoperto di azioni non ancora possedute in previsione di un calo del loro valore) che partono all’attacco. ll prezzo dell’azione, anziché calare, schizza in alto. La scorsa settimana l’azione veniva scambiata a 40 dollari, venerdì ha chiuso a 70, lunedì è schizzata oltre quota 100 e ...