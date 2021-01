GameStop: la situazione attuale influenza persino i film 'The Wolf of Wall Street' e 'La Grande Scommessa' (Di venerdì 29 gennaio 2021) La discussione sul prezzo delle azioni di GameStop è l'argomento principale non solo su diversi siti, ma anche sui social, dove il nome dell'azienda è una presenza fissa tra le tendenze su Twitter già da qualche giorno. Ora però veniamo a sapere che anche i film ne sono influenzati, soprattutto "The Wolf of Wall Street" e "La Grande Scommessa". Le ultime classifiche di iTunes mostrano che i due film sono balzati rispettivamente alle posizioni n. 3 e n. 4 nelle classifiche dei film più visti. La popolarità di questi film negli ultimi giorni è senza dubbio attribuibile alla situazione del mercato azionario e al modo in cui sta incuriosendo le persone su come funziona e sulla cultura che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) La discussione sul prezzo delle azioni diè l'argomento principale non solo su diversi siti, ma anche sui social, dove il nome dell'azienda è una presenza fissa tra le tendenze su Twitter già da qualche giorno. Ora però veniamo a sapere che anche ine sonoti, soprattutto "Theof" e "La". Le ultime classifiche di iTunes mostrano che i duesono balzati rispettivamente alle posizioni n. 3 e n. 4 nelle classifiche deipiù visti. La popolarità di questinegli ultimi giorni è senza dubbio attribuibile alladel mercato azionario e al modo in cui sta incuriosendo le persone su come funziona e sulla cultura che ...

I falchi della finanza erano perfettamente a conoscenza della situazione e tramite le opzioni call scommettevano sul ribasso del titolo per guadagnare sulle perdite di GameStop. Chi sono e cosa fanno ...

Situazione a Wall Street: future dell'indice Nasdaq - 0,8%, future dell'indice Dow...

La discussione sul prezzo delle azioni di GameStop è l'argomento principale non solo su diversi siti, ma anche sui social, dove il nome dell'azienda è una presenza fissa tra le tendenze su Twitter già ...

GameStop come Volkswagen nel 2008:

La cavalcata di GameStop in Borsa ricorda enormemente quello che Porsche fece 13 anni fa con le azioni Volkswagen e, stando a molti analisti, apre definitivamente la strada a un nuovo mercato e un nuo ...

