GameStop | la resa del cacciatore di taglie di Wall Street | basta short selling

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’assalto dei piccoli investitori allo strapotere dell’alta finanza miete la sua prima vittima. È Andrew Left,seller di fama internazionale che grazie alla Citron Research da lui fondata si è guadagnato il soprannome dididi. La sua società pubblica report su aziende a suo avviso sopravvalutate dal mercato perché con prospettive poco rosee, conti in rosso, fuori posto o persino truccati, e sulla scorta dalle informazioni raccolte, suggerisce agli investitori quando assumere posizioni ribassiste sui loro titoli. Da vent’anni Left conduce le sue analisi sullo, fino alla scorsa settimana quando ha consigliato diare su, titolo dell’azienda di videogame che in queste ore ...

Ma a Wall Street si parla solo dello strano rialzo di GameStop. L'incredibile ascesa del peso degli ... ha messo a segno a gennaio un rialzo del 1.700% (ieri +135%), costringendo alla resa i due fondi ... che ha alimentato la crescita dell'881% del titolo di GameStop nell'ultimo mese. La battaglia ha ricordato una simile resa dei conti di circa 15 anni fa, che vide però trader professionisti contro ...